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Блок «Армения» представил лозунги для акции в защиту Арцаха

Блок «Армения» представил лозунги для акции в защиту Арцаха

Лозунги для митинга армянского единства и солидарности, который состоится 5 ноября в центре Еревана, опубликовал оппозиционный блок «Армения» 4 ноября на своих страницах в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Telegram.

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