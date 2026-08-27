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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмбер снялся с US Open из-за проблем со спиной

30-я ракетка мира Юго Эмбер объявил о пропуске US Open из-за проблем со спиной. «Меня снова беспокоит спина, и я не смогу быть конкурентоспособен на последнем турнире «Большого шлема» в этом году.

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