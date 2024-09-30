Подписать соглашение планируют в Москве 5-7 ноября В Зимбабве нацелилась на увеличение туристического потока из России, и для этого планирует отменить визы и сборы для наших соотечественников.
В Зимбабве могут отменить визы для российских туристов
Комментарии
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Alla
Очень бедная страна с неразвитой экономикой и нестабильной политической системой. Красивые пейзажи, дикие животные и самобытный уклад, но чтобы туда отправиться в путешествие нужно сто раз подумать, поскольку безопасность вам там ни кто не гарантирует, с медициной там тоже всё очень плохо.
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