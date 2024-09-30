В Зимбабве могут отменить визы для российских туристов

A

Alla

Очень бедная страна с неразвитой экономикой и нестабильной политической системой. Красивые пейзажи, дикие животные и самобытный уклад, но чтобы туда отправиться в путешествие нужно сто раз подумать, поскольку безопасность вам там ни кто не гарантирует, с медициной там тоже всё очень плохо.