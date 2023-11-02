Россияне будут отдыхать 10 дней на новогодние праздники

Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней с 30 декабря по 8 января. Это стало возможным за счет того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
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