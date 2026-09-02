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Лось переплыл озеро Сенеж и вышел к берегу под Солнечногорском

Лось переплыл озеро Сенеж и вышел к берегу под Солнечногорском

Крупного лося, переплывающего озеро Сенеж в Солнечногорске, в конце августа сняли на видео очевидцы. Животное двигалось в сторону лодочной станции, а затем благополучно выбралось на берег возле деревни Талаево.

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