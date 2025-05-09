Помните, как в Бобруйске пенсионер напал на девушку в троллейбусе из-за того, что она ела беляш? Стало известно, как его нака...

Помните, как в Бобруйске пенсионер напал на девушку в троллейбусе из-за того, что она ела беляш? Стало известно, как его наказалиВ Бобруйске вынесли приговор 66-летнему пенсионеру, который в троллейбусе ударил другую пассажирку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии