Водители ВВО отрабатывают навыки экстремального вождения в рамках подготовки к конкурсу АрМИ-2022 «Военное ралли»

В ходе подготовки водители практикуются в прохождении различных специальных маршрутов, включающих в себя как дороги общего пользования, так и специальные участки, оборудованные искусственными и естественными препятствиями.
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