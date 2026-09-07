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Кремль передал сигналы Киеву и Вашингтону: итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Кремль передал сигналы Киеву и Вашингтону: итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Теперь многое будет зависеть от того, к каким выводам после этой поездки придет Вашингтон. А вот о чем говорили в Кремле и что за сигналы прозвучали во время встречи Владимира Путина с американской делегацией, расскажет корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

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