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Тренер Крикунов: у хоккеиста Аболса нормальная зарплата в Швеции

Тренер Крикунов: у хоккеиста Аболса нормальная зарплата в Швеции

Владимир Крикунов, бывший главный тренер сборной России по хоккею, высказал свою точку зрения в ответ на замечания латвийского нападающего Родриго Аболса, который описал деньги, зарабатываемые в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), как «кровавые».

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