Махачев: Макгрегор предложил мне бой по боксу, я согласился

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил о готовности провести боксерский поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
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