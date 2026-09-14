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В Архангельске в 2026 году рассчитывают ввести более 146 тысяч кв. метров жилья

В Архангельске в 2026 году рассчитывают ввести более 146 тысяч кв. метров жилья

По данным главы города Дмитрия Морева, суммарный объем ввода может превысить 2 тысячи квартир.В Архангельске с начала 2026 года ввели в эксплуатацию 86 тысяч квадратных метров жилья.

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