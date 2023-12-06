Путь развития прав человека каждой из стран должен уважаться -- министр иностранных дел КНР

Пекин, 5 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник заявил, что путь развития прав человека, который выбирает каждая страна, должен поощряться и уважаться, а справедливое осуществление прав человека населением каждой страны должно быть обеспечено через модернизацию с учетом национальных особенностей.