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Китай

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Путь развития прав человека каждой из стран должен уважаться -- министр иностранных дел КНР

Пекин, 5 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник заявил, что путь развития прав человека, который выбирает каждая страна, должен поощряться и уважаться, а справедливое осуществление прав человека населением каждой страны должно быть обеспечено через модернизацию с учетом национальных особенностей.

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