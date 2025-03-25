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Царьград

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Актёр из сериала «Сволочи» попал в реанимацию из-за стресса после потери работы

Актёр из сериала «Сволочи» попал в реанимацию из-за стресса после потери работы

У актера началась рвота с кровью, его пришлось направить в реанимацию.Неприятная новость потрясла поклонников известного русского актёра Олега Буганова, запомнившегося зрителям по роли Принца в культовом сериале «Сволочи».

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