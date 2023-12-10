Вайсфельд о Билялетдинове: «В таком возрасте тренировать не стоит. В «Ак Барсе» не очень здоровая обстановка. Ситуация с Жафяровым непонятна»

– Заметно в ноябре просел записной фаворит восточной конференции «Ак Барс». Что происходит с казанцами, у которых к тому же травму получил один из лидеров Дмитрий Яшкин, выбывший на неопределенный срок? – Сложно, конечно, сказать, что в Казани происходит.