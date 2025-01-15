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Царьград

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Пожар в Хасавюрте: ущерб 150 млн рублей, пострадали предприятие и дом

Пожар в Хасавюрте: ущерб 150 млн рублей, пострадали предприятие и дом

В ночь на среду в пригороде Хасавюрта произошёл пожар в мебельном цехе, причинив ущерб более 150 миллионов рублей.

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