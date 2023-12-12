МАКИЯЖ ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА: КАК ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ

Красивый и грамотно подобранный макияж творит чудеса! В этом уверены женщины и визажисты. А вот астрологи в один голос твердят, что в макияже важна не только красота, но и его соответствие характеру женщины.
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