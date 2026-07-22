АНТИФАШИСТ Москвича Магомедова арестовали на пять суток за брань и выгул козы на Красной площади В Москве задержан и уже осуждён местный житель Магомед Магомедов.
Москвича Магомедова арестовали на пять суток за брань и выгул козы на Красной площади
Комментарии
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Скиф Туран
Наверняка сожрёт! Ну а сейчас, козочка его любимая жена. На фото, сразу бросается в глаза, что животное ухожено. Копытца беленькие и обрезаны. Козочка вымыта и причёсана. Да и держит на руках и смотрит на козочку, Магомедов, как женщину, уж очень нежно. А если вспомнить его национальную традицию скотоложества, получается большая картина маслом.
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1 м.
Александр Зиборов
Это сделано сознательно и намеренно. Намеренно оскорбляют русских, сознательно провоцируют...
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2 н.
Александр Зиборов
Это скотоложец?..
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2 н.
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