Москвича Магомедова арестовали на пять суток за брань и выгул козы на Красной площади

Скиф Туран

Наверняка сожрёт! Ну а сейчас, козочка его любимая жена. На фото, сразу бросается в глаза, что животное ухожено. Копытца беленькие и обрезаны. Козочка вымыта и причёсана. Да и держит на руках и смотрит на козочку, Магомедов, как женщину, уж очень нежно. А если вспомнить его национальную традицию скотоложества, получается большая картина маслом.