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Журнал о бизнесе и инвестициях

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РБК узнал об обсуждении властями запрета на езду электросамокатов по тротуарам

РБК узнал об обсуждении властями запрета на езду электросамокатов по тротуарам

Власти обсуждают запрет на езду электросамокатов по тротуарам, узнал РБК. По его данным, совещание по внесению таких поправок в ПДД прошло 26 марта, в нем участвовали представители правительства, Минпромторга, Минтранса, дептранса Москвы и МВД.

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