РБК узнал об обсуждении властями запрета на езду электросамокатов по тротуарам

Власти обсуждают запрет на езду электросамокатов по тротуарам, узнал РБК. По его данным, совещание по внесению таких поправок в ПДД прошло 26 марта, в нем участвовали представители правительства, Минпромторга, Минтранса, дептранса Москвы и МВД.