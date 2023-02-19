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Автор хита СВО “Триста тридцать три” Ванюшкин заявил, что ему угрожают украинцы

Автор хита СВО “Триста тридцать три” Ванюшкин заявил, что ему угрожают украинцы

Автор песни, ставшей хитом спецоперации на Украине, “Триста тридцать три” Александр Ванюшкин сообщил РИА Новости, что ему и его семье угрожают украинцы.

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