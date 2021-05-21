В США заявили, что ковид искусственный

Спички - не игрушкаЗдоровьеВ США заявили, что ковид искусственныйДаже если коронавирус естественного происхождения, о чём американцы сообщают в докладе, его нужно было придумать.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮМЮрий МешковВот оно что!? А я думал опять Петров с Бошировым...Александр ТурчинА кто бы сомневался что это пиндопидорасы произвели эту гадость!!!Наталья ГордееваЯ это писала еще в мае прошлого года, когда у дочери была тем.37. А её увезли в другой город, и еще из Миасса около 200 чел. ,яко бы ковид. Пока не написала в Москву и здравоохран. на второй день, замечу никогда так быстро не реагировали. Всегда ч/з 30 дней ответ. А тут Челябинск Сразу же на второй день приказали везти скорыми в два любых санатория -Касли и под Троицк. И что вы думаете? Оказывается привезли -они выбрали КАСЛИ- В разбитый 5-ти этажн. дом. Окна заколочены крест накрест. И выходит доктор и говорит, что у него только 3 витамина. Побелили первый этаж и еды нет, только вода из крана. Я дочери дала команду, все домой, проходите утром сдачу анализов и работать. Так и получилось- все здоровые. ЭТО что???? Я спрашиваю! Это что за Министр Челябинского Здравоохранения? Убийца самый настоящий. А сколько слез и нервов потеряно. А у них совести у толстосумов нет. Вот за это нужен только расстрел- потому, что идет позиция оставить на Земле 1 млрд населения. только богатеньких. Которые не будут себе ставить вакцины.ЮМЮрий Мешков"оставить на Земле 1 млрд населения. только богатеньких" - ага, и робот Федор их будет касторкой кормить...Комментировать
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