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«Черышев мог играть в одной лиге с Матой». Агент Дениса о его возможном переходе в чемпионат Австралии и Китая

«Черышев мог играть в одной лиге с Матой». Агент Дениса о его возможном переходе в чемпионат Австралии и Китая

Футбольный агент Кристиан Ороса, представляющий интересы российского полузащитника Дениса Черышева, рассказал, какие варианты продолжения карьеры были у футболисты после «Красавы», который он покинул этим летом.

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