HR-специалист Лоикова: работодатели могут просматривать соцсети соискателей

Работодатели могут изучать страницы соискателей в социальных сетях, чтобы лучше узнать их, при этом некоторая информация, например, пессимистичные публикации и фотографии в неподобающем виде, может их оттолкнуть.
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