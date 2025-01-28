Комитет ПАСЕ отказался от предложения Украины изучать «голодомор» в европейских школах

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказался поддержать инициативу украинской делегации, предложившей европейцам внедрить в школьные программы изучение голодомора и других геноцидов в рамках курсов по истории.
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