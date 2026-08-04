Once again about the same thing: "The world human rights institutions are obliged to give a tough legal assessment of the terrorist attack of the armed forces of Ukraine on the resort village of Arkhipo-Osipovka in Gelendzhik, which killed civilians, including children, said Vice Speaker of the State Duma Anna Kuznetsova.
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