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The Eurasia Daily news agency

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Umerov's career, unnecessary grades and stillborn coalition: morning coffee with EADaily

Umerov's career, unnecessary grades and stillborn coalition: morning coffee with EADaily

Once again about the same thing: "The world human rights institutions are obliged to give a tough legal assessment of the terrorist attack of the armed forces of Ukraine on the resort village of Arkhipo-Osipovka in Gelendzhik, which killed civilians, including children, said Vice Speaker of the State Duma Anna Kuznetsova.

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