В Смоленске преподаватель вуза стала «Профессором года» по Центральной России

Церемония награждения смолянки и её коллег прошла в рамках федерального форума «Образование, наука, семья – основы развития России» Профессор Смоленского государственного университета, доктор экономических наук Юлия Гнездова стала лауреатом общенациональной премии «Профессор года» по Центральной России.
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