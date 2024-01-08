В рамках Дня Ивановской области на выставке «Россия» прозвучат Рождественские гимны и легендарные киномелодии Эдуарда Артемьева • Сводный хор Детской школы искусств города Шуя представит гимны «Шуйское Рождество» и «Праздник Рождество», написанные специально к семейному фестивалю «Русское Рождество», который уже пять лет проходит в Шуе.