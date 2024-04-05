В Красноярском крае сотрудники полиции и общественники провели беседу по профилактике экстремизма и терроризма со студентами колледжа

В Шушенском районе сотрудники полиции и представители общественного совета провели беседу с учащимися колледжа по профилактике экстремизма и терроризма, пресечению нарушений ПДД несовершеннолетними, а также повышению правовой грамотности студентов.
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