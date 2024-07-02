В России могут разрешить регистрацию в гостиницах по военному билету и правам. Это следует из ответа замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову, который ранее обратился с таким предложением в правительство.
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