Замминистра обороны Украины: Россию после окончания военного конфликта нужно «лишить» ядерного оружия

Если гипотетически представить некий международный конкурс на самые нелепые и абсурдные высказывания и прогнозы чиновников и политиков разных государств, то нынешние киевские правители наверняка получат в нем призовые места во всех номинациях.
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