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Царьград

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Лидеры ЕС отвергли мирный план Белого дома по Украине с уступками Путину

Лидеры ЕС отвергли мирный план Белого дома по Украине с уступками Путину

Европейские лидеры раскритиковали план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, который исключает членство Украины в НАТО и исключение Киева из переговоров.

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Игорь Васиков
Многие поняли, что идут под замену и начали гавкать на нового хозяина...
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