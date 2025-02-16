Разговор Путина и Трампа показал, что РФ и США готовы договариваться

ТАСС/Казаков Александр, Global Look Press/ Francis Chung - Pool via CNP Эта неделя наверняка войдет в историю как одна из самых насыщенных неожиданными и в некотором смысле мало предсказуемыми событиями: звонок президента Соединенных Штатов российскому лидеру, самолет ВВС США в московском аэропорту Внуково, речь американского вице-президента в Мюнхене, которая повторяла принципы внешней политики России.