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Поджигатели - и смех, и грех

Поджигатели - и смех, и грех

В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке ИА REGNUM 7 августа 2023 Гражданского матроса, который пытался поджечь военкомат в городе Находке Приморского края, задержали, сообщили 7 августа в силовых структурах региона.

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