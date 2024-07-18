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Модрич о Пересе: «Лучший президент в мире. Он вывел «Реал» на невероятный уровень»

Модрич о Пересе: «Лучший президент в мире. Он вывел «Реал» на невероятный уровень»

17 июля хорватский полузащитник продлил контракт с мадридским клубом на год.  «Флорентино много для меня значит.

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