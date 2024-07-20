Трамп после разговора с Зеленским: «Я прекращу войну в Украине» 

Бывший глава американского государства, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал очень хорошей беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав помочь прекратить войну в Украине.
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