Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Тестовые матчи. Ирландия сыграет с Фиджи, Уэльс против Аргентины, другие встречи

12 и 13 ноября пройдут тестовые матчи по регби. Ирландия сыграет с Фиджи, Уэльс против Аргентины.  Тестовые матчи  12 ноября Тонга – Чили – 14.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх