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Жители столицы в январе получили на три часа больше солнечного света

Жители столицы в январе получили на три часа больше солнечного света

В январе солнце в столице светило 36 часов. Этот показатель превышает норму на три часа. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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