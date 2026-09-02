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Культуромания

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Алиса Фрейндлих сыграет императрицу Марию Федоровну в исторической драме «Арсеньев»

Алиса Фрейндлих сыграет императрицу Марию Федоровну в исторической драме «Арсеньев»

Алиса Фрейндлих вновь появится на экране после четырехлетнего перерыва. Народная артистка СССР сыграет вдовствующую императрицу Марию Федоровну, мать Николая II в историческом сериале «Арсеньев», посвященного жизни выдающегося русского офицера, географа и этнографа Владимира Арсеньева.

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