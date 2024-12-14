Экс-футболист Кавелашвили избран президентом Грузии, конкурентов у него не было

Центризбирком Грузии завершил подсчет голосов на выборах президента республики. Единственный кандидат Михаил Кавелашвили получил голоса 224 выборщиков из 300 и будет признан избранным без проведения второго тура.
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