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Петербургский дневник

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В России увеличилось число регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

В России увеличилось число регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

Заработная плата выросла во всей стране Средняя зарплата по итогам прошлого года увеличилась во всех регионах России, при этом свыше 100 тысяч рублей она была в 11 субъектах против девяти годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

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