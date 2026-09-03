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«Бобровский признался, что ему не верится в переход в «Торонто». Большой хоккейный разговор с Иваном Тугариновым

«Бобровский признался, что ему не верится в переход в «Торонто». Большой хоккейный разговор с Иваном Тугариновым

Про звезд НХЛ, детский хоккей и жизнь после спорта.Хоккейная карьера Ивана Тугаринова — это новокузнецкий «Металлург» времен Суперлиги, клубы «вышки», чемпионат Чехии.

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