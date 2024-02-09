Политнавигатор Если НАТО введёт войска на Украину, Россия нанесёт ядерный удар. И цели его будут более достойные, чем вошедший на украинскую территорию натовский контингент.
Кедми: Война НАТО с Россией меньше всего будет идти на территории Украины
Комментарии
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Олег Самойлов
Наглосраксия обосрется и сама утопится в своем говне, когда будет нанесен удар по фашингтону! Самое интересное будет заключаться в том, что удар будет нанесен НЕ ядерной боеголовкой, а болванкой, которую пиндосрань отловить не сможет, но в фашингтоне в центре эта болванка где-нить застрянет с письмом сонному кретину: "Ну, чО? Поймал? В следующий раз прилетит с десяток мегатонн в КАЖДОЙ боеголовке!" И на этом всякие вяки прекратятся!
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4 час.
Олег Самойлов
Лупить придется по главнюкам! А главнюки в пиндосрании сидят!
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4 час.
Ю
Южанин
И не только Англию!
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1 мин.
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