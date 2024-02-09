Кедми: Война НАТО с Россией меньше всего будет идти на территории Украины

Олег Самойлов

Наглосраксия обосрется и сама утопится в своем говне, когда будет нанесен удар по фашингтону! Самое интересное будет заключаться в том, что удар будет нанесен НЕ ядерной боеголовкой, а болванкой, которую пиндосрань отловить не сможет, но в фашингтоне в центре эта болванка где-нить застрянет с письмом сонному кретину: "Ну, чО? Поймал? В следующий раз прилетит с десяток мегатонн в КАЖДОЙ боеголовке!" И на этом всякие вяки прекратятся!