Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Кедми: Война НАТО с Россией меньше всего будет идти на территории Украины

Кедми: Война НАТО с Россией меньше всего будет идти на территории Украины

Политнавигатор Если НАТО введёт войска на Украину, Россия нанесёт ядерный удар. И цели его будут более достойные, чем вошедший на украинскую территорию натовский контингент.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Наглосраксия обосрется и сама утопится в своем говне, когда будет нанесен удар по фашингтону! Самое интересное будет заключаться в том, что удар будет нанесен НЕ  ядерной боеголовкой, а болванкой, которую пиндосрань отловить не сможет, но в фашингтоне в центре  эта болванка где-нить застрянет с письмом сонному кретину: &quot;Ну, чО? Поймал? В следующий раз прилетит с десяток мегатонн в КАЖДОЙ боеголовке!&quot; И на этом всякие вяки прекратятся!
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