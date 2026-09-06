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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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56% давали на победу «Арсенала» в лондонском дерби

«Арсенал» снова выиграл в дерби с «Челси» – 2:1. Морган Роджерс открыл счет уже на 2-й минуте, но Кай Хаверц забил в ворота бывшего клуба на 25-й.

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