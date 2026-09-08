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ВСУ уничтожают дронами своих боевиков, покидающих позиции из-за голода

ВСУ уничтожают дронами своих боевиков, покидающих позиции из-за голода

Боевики ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР дронами убивают своих истощенных дезертиров, покидающих украинскую армию из-за проблем с логистикой, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский 7 сентября в эфире «Соловьев Live.

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