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Мировое обозрение

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Второго такого нет: Лидеру Вьетнама в России подарили уникальный сервиз «Гжель»

Второго такого нет: Лидеру Вьетнама в России подарили уникальный сервиз «Гжель»

Генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу вручили в Москве столовый сервиз «Гжель», выполненный в единственном экземпляре.

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