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В Германии предупредили, что ИИ может подорвать обучение школьников

В Германии предупредили, что ИИ может подорвать обучение школьников

Использование искусственного интеллекта могло стать причиной низких результатов немецких школьников в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), заявил директор по образованию Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер 10 сентября в интервью газете Handelsblatt.

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