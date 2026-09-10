В Германии предупредили, что ИИ может подорвать обучение школьников

Использование искусственного интеллекта могло стать причиной низких результатов немецких школьников в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), заявил директор по образованию Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер 10 сентября в интервью газете Handelsblatt.
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