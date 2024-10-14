ТОП-6 новых книг осени 2024 с интригующим сюжетом

В нашей подборке — «Погружение», «Разочарованные», «Лес» и другие бестселлеры. «Погружение» С. Окс, перевод Наталья Александрова Издательство «Дом историй»Идеальная жизнь на райском острове среди белого песка и аквамариновых волн оборачивается кошмаром, когда неожиданно на глубине погибает один из учеников Касс, инструктора по дайвингу.