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Царьград

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В Первоуральске ищут пропавшего 14-летнего подростка

В Первоуральске ищут пропавшего 14-летнего подростка

В Первоуральске не прекращаются поиски пропавшего 8 сентября 14-летнего Дмитрия Дерябина. Подросток вечером отправился на прогулку, после чего связь с ним была утрачена.

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