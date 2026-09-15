Индиец рассказал, что его поймали неизвестные за долги, и заставили сдать кровь

В Индии полиция расследует заявление мужчины, который утверждает, что его похитили из-за неоплаченного взноса за мобильный телефон, несколько дней удерживали в доме, заставляли работать и сдавать кровь, пишет India Today.
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