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Шойгу и Куренков возложили цветы в честь героев МЧС: 34 года в строю

Шойгу и Куренков возложили цветы в честь героев МЧС: 34 года в строю

Министр МЧС Александр Куренков и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу возложили цветы к мемориальному комплексу в сквере Дмитрия Михайлика в День спасателя России.

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