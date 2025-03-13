Трамп заявил, что Ирландия «украла» фармацевтическую промышленность США

Президент США Дональд Трамп во время встречи с ирландским премьер-министром Мишелем Мартином заявил, что Ирландия «украла» американскую фармпромышленность и налоги, которые должны были поступать в американский бюджет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии